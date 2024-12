Direção do Grêmio afirma que não procurou Felipão para cargo de coordenador técnico

O novo departamento de futebol do Grêmio concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (13). Os novos dirigentes trataram de vários temas envolvendo o futuro do futebol gremista. Um deles esteve relacionado relacionado ao possível retorno de Felipão.

A ideia da direção gremista é contar com um coordenador técnico na próxima temporada, cargo que atualmente não existe no clube . Ainda não há um nome definido para ocupar a pasta.

— O Felipão é uma outra lenda do Grêmio. Ele está sempre sendo ouvido, o presidente Guerra conversa com ele com frequência. Conversas sobre ele assumir uma coordenação técnica não aconteceram — garantiu o novo diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto.