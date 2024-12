Grêmio consulta Vitória sobre valor da multa rescisória de Thiago Carpini

Carpini assumiu o comando do Vitória durante a temporada 2024 e livrou o clube do rebaixamento . Ao ge.globo, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, confirmou a procura gremista, citando também Vasco e Athletico-PR.

Em 2024, começou o ano no São Paulo, onde conquistou a Supercopa do Brasil. Entretanto, no início do Brasileirão após maus resultados, acabou demitido. Por fim, ajudou na reação do Vitória, livrou o clube com duas rodadas de antecedência do rebaixamento e classificou para a Sul-Americana.