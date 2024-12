Novo departamento de futebol do Grêmio é apresentado; contratação de treinador é a prioridade

Alexandre Rossato (E), Alberto Guerra (C) e Guto Peixoto (D) falaram sobre o futuro do Grêmio.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, apresentou nesta sexta-feira (13) o novo departamento de futebol para a temporada 2025. Alexandre Rossato e Guto Peixoto, vice e diretor de futebol do Tricolor, falaram pela primeira vez e afirmaram que o principal objetivo desse início de trabalho é a contratação de um novo treinador para o lugar de Renato Portaluppi.

— Recebemos um relatório com vários perfis de treinadores. A gente se incluiu no trabalho e está direcionando todo o estudo para traçar o perfil exato do treinador que a gente quer. Partimos para as decisões e as negociações com o novo nome — explicou Rossato.