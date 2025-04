Recuperado de lesão, Braithwaite viaja com o elenco e vira alternativa para enfrentar o Sportivo Luqueño

Após viajar a Europa, onde iniciou o tratamento de uma lesão no adutor longo da coxa direita, Martin Braithwaite retomou as atividades com bola no CT Luiz Carvalho.

I'm back

Através de suas redes sociais, o próprio dinamarquês postou imagens de sua participação no treinamento desta segunda-feira (31). Com o título de "I'm Back" (estou de volta), o centroavante aparece participando do treinamento com bola no CT Luiz Carvalho.