Pivô de polêmica com Renato retorna ao Grêmio em 2025

Adriel está retornando ao Grêmio. O Bahia não vai exercer o direito de compra estabelecido em contrato e, por conta disso, ele será liberado para retornar ao Tricolor. O vínculo com o Grêmio vai até dezembro de 2025. Antes de ser negociado com o clube baiano, Adriel foi criticado por Renato Portaluppi.

O goleiro foi emprestado ao Bahia na metade de 2023. O primeiro contrato estabelecido entre as partes era até a metade da atual temporada. Após nova negociação, no entanto, o vínculo havia sido estendido até 31 de dezembro. Neste período, o goleiro acumulou 13 jogos no Bahia, com 14 gols sofridos.