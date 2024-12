Alexandre Rossato (E) e Guto Peixoto (D) foram anunciados na quarta-feira (11) pelo Grêmio. Montagem sobre fotos de Omar Freitas, Agência RBS, BD, 24/11/2014, e Grêmio, Divulgação

O anúncio de Alexandre Rossato e Guto Peixoto, novos vice e diretor de futebol do Grêmio, respectivamente, significa avanço do clube na estrutura da principal pasta da instituição para 2025. Mesmo que jamais tenham exercido as funções, ambos possuem experiência indiretamente nos cargos.

Quem é Alenxandre Rossato

Alexandre Rossato é um dos maiores apoiadores de Alberto Guerra. Esteve empenhado na campanha para eleger o mandatário em 2022 na sucessão de Romildo Bolzan. Ele também declarou apoio ao antigo presidente gremista.

Dentro da composição da gestão, Rossato teve um papel sem tantos holofotes, mas considerado essencial: chefe de gabinete da presidência. Nos bastidores, é elogiado pela lealdade e presença para trazer ponderações.

— É um apaziguador — disse uma fonte para Zero Hora.

Rossato já está acostumado a lidar com os seis vice-presidentes que compõem o Conselho de Administração. Participou de reuniões semanais da pasta, que toma as principais decisões do Tricolor, e está ciente dos principais temas do clube.

Formado em Direito, Rossato tem 50 anos e trabalha como advogado no Rio Grande do Sul. Em 2014, foi advogado de Patrícia Moreira, torcedora que cometeu injúria racial contra o goleiro Aranha, do Santos, em partida da Copa do Brasil.

Quem é Guto Peixoto

Cesar Augusto Peixoto, popularmente conhecido como Guto, é conselheiro gremista e chegou a ser vice-presidente no último mandato de Romildo Bolzan. O dirigente substituiu Marco Bobsin, morto em 2020 vítima de complicações por covid. Guto Peixoto era considerado um fiel escudeiro do presidente — inclusive, após o rebaixamento, quando apoiadores deixaram de estar presentes.

Guto Peixoto foi apontado como candidato da gestão no último pleito presidencial, mas recuou de última hora e declarou apoio a Alberto Guerra na disputa com Odorico Roman. Faz parte do movimento Grêmio Unido e chegou a defender, por exemplo, algo cogitado nesse momento: coordenadores específicos em algumas áreas.

— Pretendemos implantar uma coordenação técnica e uma coordenação de preparação física, com profissionais que vão cuidar de todas as categorias. Além do grupo principal, estes profissionais também vão trabalhar com a base, incluindo a captação. O objetivo é que os jogadores cheguem ao grupo principal prontos e alinhados com as diretrizes do clube, cuidando de tudo, como altura, força, parte psicológica, competitividade e aspectos técnicos. E também precisamos usar a tecnologia a nosso favor, com busca de informações sobre o histórico dos atletas. Sobre o ambiente, o jovem promissor, com potencial para virar um atleta de ponta, precisa de um ambiente adequado — declarou, em 2022, o então candidato à presidência Guto Peixoto.

Guto Peixoto tem 56 anos e duas formações acadêmicas: administração e educação física. Nos dois últimos anos, exerceu a função de conselheiros sem cargo na gestão Guerra. A chegada é analisada nos bastidores como um alinhamento visando a corrida presidencial prevista para o final de 2025.