Próximo técnico do Grêmio: quem tem chance e quem está descartado

Com os anúncios de Alexandre Rossato, como novo vice de futebol, e de Guto Peixoto, como novo diretor, o Grêmio agora prioriza a contratação do substituto de Renato Portaluppi para 2025 .

Algumas situações já estão definidas. Tite avisou que pretende trabalhar no Exterior , por isso não é um nome considerado. O mesmo vale para os argentinos Hernán Crespo e Matías Almeyda, que não estão na lista do Tricolor.

Por isso, outros nomes também estão sendo avaliados. Um deles é de Fábio Carille , que estava no Santos nesta temporada.

No momento, as tentativas seguem. A tendência é que a definição fique para a próxima semana .

