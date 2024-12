Técnico Tite recusa convite para voltar ao Grêmio

Técnico tem propostas de clubes do Exterior. André Ávila / Agencia RBS

O sonho da diretoria do Grêmio não irá se concretizar. Procurado, Tite recusou um convite para voltar ao Tricolor em 2025.

A informação foi confirmada pelo empresário Gilmar Veloz que, em contato com a reportagem da Zero Hora, revelou que o treinador agradeceu o interesse, mas que até julho não pretende assumir nenhum compromisso. A ideia é não retornar ao futebol brasileiro por enquanto, já que avalia propostas de clubes da Europa e do Oriente Médio.

Depois de ser desligado do Flamengo no fim de setembro, Tite passou um período em continente europeu visitando alguns clubes e conversando com profissionais que atuam por lá. Entre eles, o italiano Carlo Ancelotti, no Real Madrid.

O ex-comandante da Seleção Brasileira era apontado na Arena como o favorito para substituir de Renato Portaluppi. A ideia da diretoria é contratar um treinador de currículo e estatura própria, que não sinta a pressão de substituir o ídolo gremista.

Outro requisito apontado para chegar ao nome de Tite é a experiência no cenário estadual, já que a inédita conquista do octacampeonato gaúcho será um dos objetivos da próxima temporada. Entretanto, o projeto não seduziu o treinador.