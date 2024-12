Os trunfos do Grêmio para avançar na contratação do lateral Marlon, do Cruzeiro

Atleta atua em Belo Horizonte desde 2023, quando retornou da Turquia. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Grêmio pretende avançar nos próximos dias na contratação do lateral-esquerdo Marlon. E, apesar do jogador ter contrato em vigor com o Cruzeiro até dezembro de 2026, o Tricolor conta com alguns trunfos para defini-lo como o substituto de Reinaldo, que não terá o vínculo renovado para a próxima temporada.

Mesmo que não tenha definido ainda o nome do novo treinador e do vice-presidente de futebol, a diretoria gremista dá continuidade às conversas com o diretor executivo Luís Vagner Vivian.

— O Grêmio tem uma estrutura profissional ampla, com um executivo que é muito ativo e competente também, que é o Luís Vagner (Vivian). Em nenhum momento eu tomava contatos para mim, ou ele para ele, e isso não se perde a partir do momento que uma peça sai da estrutura. Tem alguns negócios que eu estava tocando e outros que ele estava. Até porque já sabia que isso (saída do cargo) podia acontecer. Então, rapidamente um atualizava o outro e o trabalho segue — explicou o vice-presidente de futebol Antonio Brum.

O primeiro trunfo é a vontade do atleta em morar em Porto Alegre. Nascido em Cascavel, no Paraná, ele mantém sua base domiciliar em Criciúma, no sul de Santa Catarina, onde se profissionalizou no clube homônimo. Portanto, a proximidade com a casa pesa para uma possível transferência.

Outro fator que seduz Marlon é o número da camisa. Na equipe mineira, o lateral usa a 3, que ficou vaga na Arena com a aposentadoria de Geromel.

Por fim, será preciso concluir a transferência com o Cruzeiro. O argumento que será apresentado é o de que o jogador chegou de graça a Belo Horizonte. Marlon foi contratado pela equipe mineira em março de 2023, depois de rescindir o contrato com o Ankaragücü, quando um terremoto atingiu a Turquia.

Desta forma, não se descarta uma saída amigável ou, no máximo, o pagamento de uma compensação financeira para confirmar a liberação e a transferência para vestir a camisa gremista.