Chefe da Comissão Europeia não recebeu convite para posse de Trump

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não recebeu o convite para participar na cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (10) a porta-voz da instituição.

"Estamos tentando entrar em contato com a nova administração o mais rápido possível", acrescentou.

No entanto, Trump decidiu convidar vários deles, incluindo o presidente chinês, Xi Jinping, que recusou o convite.

Espera-se, no entanto, que a participação da chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, e do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.