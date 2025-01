Posse de Maduro é marcada pela força e sem legitimidade, afirma ministro Costa Filho

A posse de Maduro está sendo marcada por um rigoroso esquema de segurança. Um plano nacional foi ativado, mobilizando forças de segurança em toda Caracas. O exército, a polícia, as milícias, os agentes dos serviços de inteligência e até os chamados "coletivos" foram destacados para garantir a segurança do evento.

A presença maciça das forças de segurança é visível nas ruas da capital venezuelana, reforçando o controle do governo sobre o território durante a cerimônia. A operação reflete a preocupação do regime com possíveis protestos ou manifestações contrárias à continuidade de Maduro no poder.