5 receitas saborosas e ricas em cálcio

Cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes no prato, e o cálcio é um nutriente que não pode faltar. Essencial para a formação e a manutenção dos ossos, também ajuda no funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Por isso, confira 5 receitas que vão inspirar você a explorar novos sabores enquanto garante a ingestão de cálcio!

Couve-flor assada com feijão-branco e amêndoas

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas, levemente tostadas

laminadas, levemente tostadas 1 colher de sopa de folhas salsa para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque os floretes de couve-flor e regue com metade do azeite de oliva. Polvilhe a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para que os temperos envolvam toda a couve-flor. Disponha os floretes em uma assadeira forrada com papel-manteiga, espalhando-os bem para ficarem em uma única camada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando os pedaços na metade do tempo, até que estejam levemente dourados e macios.

Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio. Adicione o feijão-branco cozido e refogue levemente por 3-4 minutos, apenas para aquecer e incorporar sabor. Tempere com uma pitada de sal e reserve.

Retire a couve-flor do forno e misture-a com o feijão-branco em uma travessa grande. Salpique as amêndoas laminadas por cima e finalize com folhas de salsa. Sirva quente ou em temperatura ambiente.

Salada morna de feijão-fradinho e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

1 maço de espinafre

1 cebola cortada em fatias finas

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de queijo feta em cubos

feta em cubos 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio por aproximadamente 1 minuto. Adicione a cebola fatiada e refogue por 3 a 4 minutos, mexendo sempre, até que fique levemente dourada. Acrescente o alho picado e refogue por mais 1 minuto, tomando cuidado para não queimar.

Aumente o fogo para médio-alto e adicione o espinafre à frigideira. Mexa bem por 2 a 3 minutos até que as folhas murchem completamente, mas ainda mantenham sua cor verde vibrante. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.

Reduza o fogo para baixo e incorpore o feijão-fradinho já cozido. Mexa delicadamente para misturar os ingredientes e aqueça por cerca de 2 minutos, garantindo que o feijão fique bem incorporado e levemente aquecido. Adicione o vinagre balsâmico e mexa novamente para distribuir o sabor de maneira uniforme. Retire do fogo e transfira a salada para uma travessa ou prato de servir. Acrescente os cubos de queijo feta por cima. Sirva em seguida.

Arroz negro com brócolis e leite de amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz negro

3 xícaras de chá de água

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de chá de floretes de brócolis cortados

cortados 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Água

Modo de preparo

Em uma panela média, adicione o arroz negro, a água e o sal. Leve ao fogo alto até ferver. Em seguida, abaixe o fogo para médio-baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos, ou até o arroz ficar macio e a água ser completamente absorvida. Reserve. Em uma panela com água fervente e uma pitada de sal, cozinhe o brócolis por 2 a 3 minutos, até ficar levemente macio, mas ainda crocante. Escorra e transfira para uma tigela com água gelada, o que preservará a cor verde. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 2 a 3 minutos, até que fique translúcida. Junte o brócolis e misture bem. Refogue por mais 2 minutos, temperando com pimenta-do-reino. Reduza o fogo para baixo e adicione o leite de amêndoas à frigideira com o brócolis.

Mexa delicadamente por 1 a 2 minutos, apenas para aquecer o leite e incorporar os sabores. Misture o arroz negro cozido ao refogado de brócolis e leite de amêndoas. Mexa suavemente até que todos os ingredientes estejam bem combinados. Se necessário, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com as nozes picadas. Sirva em seguida.

Sopa de abóbora com caldo de cogumelos e leite de coco

Ingredientes

800 g de abóbora japonesa descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

fresco ralado 4 xícaras de chá de caldo de cogumelo

1 xícara de chá de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de páprica defumada

100 g de cogumelos shitake e shimeji cortados rusticamente

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas

Ramos de salsinha fresca para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida, por cerca de 3 minutos. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto, mexendo constantemente para não queimar. Adicione a abóbora em cubos, o caldo de cogumelos e a páprica defumada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e aumente o fogo até levantar fervura. Reduza para fogo baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos, ou até a abóbora ficar bem macia.

Enquanto a sopa cozinha, aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e adicione um fio de azeite. Refogue os cogumelos com o molho de soja por 4-5 minutos, até ficarem dourados e macios. Reserve. Após o cozimento da abóbora, use um liquidificador ou mixer para processar a mistura até obter um creme liso e homogêneo. Retorne a sopa para a panela, adicione o leite de coco e misture bem. Aqueça em fogo baixo por mais 5 minutos, ajustando o tempero se necessário.

Sirva a sopa em tigelas, guarnecida com os cogumelos refogados, sementes de gergelim e folhas de salsinha fresca.

Sopa de tahine com couve e grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

4 folhas de couve sem talos e fatiadas

sem talos e fatiadas 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)

1 colher de chá de cominho em pó

750 ml de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo