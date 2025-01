Argentino Mauro Zárate, ex-Juventude e América-MG, anuncia aposentadoria

No Juvenude, Zárate fez apenas três partidas. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O atacante argentino Mauro Zárate, ex-jogador de Juventude e América-MG, entre outros clubes, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (10), aos 37 anos.

—Uma etapa chega ao fim. No meu caso, termina a etapa mais bonita da minha vida, porque desde que nasci, vivi e respirei futebol — escreveu Zárate em sua conta no Instagram.

Zárate começou nas categorias de base do Vélez Sarsfield e estreou no time profissional em 2004, tendo conquistado o Campeonato Argentino no ano seguinte.

Em 2007, foi campeão com a 'Albiceleste' do Mundial Sub-20 disputado no Canadá, marcando um gol na final contra a República Tcheca.

Leia Mais Por que Abel Ferreira não se apresentou ao Palmeiras com os jogadores para a pré-temporada?

Além disso, conquistou quatro títulos com a camisa do Boca Juniors, clube que defendeu entre 2018 e 2021.

Zárate teve uma passagem de três meses pelo América-MG em 2021. No total, foram 16 jogos e um gol marcado pelo 'Coelho'. No Juventude, disputou apenas três jogos do Campeonato Gaúcho em 2022, nos quais também marcou um gol.

Na Europa, o argentino passou por times da Itália e da Inglaterra, com destaque para o período em que defendeu a Lazio (20008-2013), tendo conquistado os títulos da Copa da Itália e da Supercopa da Itália em 2009.