Vinícola, teatro e assados: como aproveitar um passeio inesquecível em Itaqui

De volta depois de duas semanas deliciosas de descanso – e parte delas passadas nas margens da Lagoa dos Patos, no distrito de Bojuru, em São José do Norte. Sou cada vez mais apaixonada pela nossa Costa Doce.

E este tema vai voltar aqui na nossa coluna, porque, como prometido, esse ano será de muitas dicas locais, mas também de muitos passeios por RS, Brasil e até pelo mundo. E vocês estão convidados a virem comigo. Sempre!

Um tesouro na fronteira

Começo o ano com um roteiro pela fronteira gaúcha, argentina e uruguaia. Neste fíndi e nas próximas semanas vamos de Itaqui até Santana do Livramento, passando por Uruguaiana, Paso de Los Libres, Quaraí e seu Cerro do Jarau, além de Artigas.

Começo te levando até Itaqui. Distante 671 quilômetros de Porto Alegre, é um destino que queria conhecer há tempos – justamente por conta de ser a cidade da vinícola Campos de Cima.

Já era fã desses vinhos, que são de altíssima qualidade. Ao conhecer a vinícola, fiquei ainda mais encantada. E você pode se hospedar lá.

Leia Mais Um biscoito com sensação de aconchego: conheça a marca criada por duas irmãs em Porto Alegre

Uma casa pequena, de dois quartos, foi adaptada para receber visitantes. O espaço é pensado nos detalhes para o conforto e, além de acesso a todos os vinhos e também ao suco de uva produzido na vinícola, encontramos uma cesta com produtos locais nos esperando para o nosso café da manhã.

A vinícola tem arquitetura arrojada e oferece dois formatos de degustação dos vinhos: na cave, para grupos maiores, e no balcão do charmoso hall de entrada, para casais ou grupos menores. Além da ótima seleção de rótulos, a família proprietária faz questão de harmonizar os vinhos com produtos locais: pães, queijos, charcutaria e azeites de oliva.

Foi lá na Campos de Cima que ficamos sabendo de uma visita imperdível no centro de Itaqui: o Teatro Prezewodowski (foto da fachada acima). Apesar da expectativa ainda de uma derradeira recuperação, o lugar é impressionante.

Leia Mais Um lugar delicioso para curtir no fíndi ou bate e volta em Venâncio Aires

Entramos na prefeitura, ao lado, e perguntamos se era possível visitar o teatro. Naquele mesmo momento fomos acompanhados por funcionários em uma visita cheia de orgulho pelo lugar.

O Prezewodowski foi dos primeiros teatros construídos na América Latina – a pedra fundamental foi lançada em 1886. Recebeu artistas como Tônia Carrero, Nicette Bruno, Procópio Ferreira e Grande Otelo. E, embaixo do palco, guarda outra surpresa: uma fonte natural, de água cristalina. A construção ocorreu ali de forma intencional, para aproveitar o efeito acústico da vertente.

Leia Mais Vai viajar de carro ao Uruguai? Confira uma lista rápida do que você vai precisar

Aproveite ainda para caminhar um pouco pelas margens do Rio Uruguai, logo ali, do outro lado, fica a cidade argentina de Alvear. Bateu a fome? Curtimos bastante os assados do Brasero Bar y Parrilla, na Rua Vinte de Setembro, 1.414, telefone (55) 3433-7160.

Anote os contatos das dicas:

Vinícola Campos de Cima: @camposdecima ou WhatsApp (55) 99708-7500.

ou WhatsApp (55) 99708-7500. Teatro Prezewodowski: Rua Bento Gonçalves, 2.313-2.463. Contato por meio do telefone da prefeitura de Itaqui (55) 3432-1100.

Quer conferir o vídeo que fiz sobre Itaqui e esses lugares? Acessa meu Instagram no @SaraBodowsky.

Do outro lado do Oceano

“As We Are”, um dos títulos disponíveis no site. My French Film Festival / Divulgação

Da fronteira gaúcha vamos até a França, que é tempo de um dos meus festivais preferidos de cinema: o My French Film Festival.

A 15ª edição desse festival 100% online estará disponível de forma gratuita de 17 de janeiro a 17 de fevereiro. São 10 longas, nove em competição e um clássico, além de 10 curtas (todos anunciados no dia da estreia). São produções em língua francesa de várias regiões: Europa, América e África, entre outras.