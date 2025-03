Um brinde à tua vida e à vida de todas nós

Chama amigas e amigos ou vai sozinha, mas te presenteia com um momento que tu queira de verdade. bestjeroen / stock.adobe.com

Oito de março foi oficializado pela ONU, em 1975, como uma data que celebra a tão cara luta pela igualdade de gênero e o combate ao preconceito e à discriminação às mulheres.

A cada ano tenho uma preocupação real de que essa ideia inicial não seja esquecida. Por isso tento sempre ler mais a respeito e escutar e enxergar o trabalho de outras mulheres.

Para, assim, entender as diferenças entre grupos e facilitar a vida umas das outras. Talvez esse seja o caminho para transformar esse sábado em um dia de conscientização.

Então, a coluna neste fíndi vem te propor a curtir esse dia. Chama amigas e amigos ou vai sozinha, mas te presenteia com um momento que tu queira de verdade. Brinda com um drinque, um suco, uma água, à tua vida e à vida de todas nós. Por um futuro mais leve, mais equilibrado e mais feliz!

Mulheres por mulheres

“Ivie wie Ivie” integra programação. Sara Blabkiewitz / divulgação

Cheguei a Porto Alegre como aluna da UFRGS em 1996 e um dos meus prazeres era descobrir a cidade e suas opções artísticas. Adorava a Sala Redenção, o cinema que fica junto ao campus central da Universidade. Foi lá onde conheci e me apaixonei por grandes nomes da sétima arte.

Pois a Sala Redenção segue em atividade, oferecendo cinema de qualidade, com entrada franca e aberta à comunidade. Neste mês de março, de 10 a 21, durante a mostra Mulheres por Mulheres, serão exibidos nove filmes com mulheres na direção e como protagonistas.

E a segunda dessa semana terá apenas filmes francófonos (falados em língua francesa), em comemoração ao Dia Internacional da Francofonia. As sessões são realizadas em parceria com o Goethe-Institut de Porto Alegre, a Aliança Francesa de Porto Alegre e a Cinemateca Francesa.

A Sala Redenção fica na Rua Eng. Luiz Englert, 333. Informações sobre a programação no site ufrgs.br/difusaocultural e também no perfil do Instagram @salaredencao.

Gabi Nogueira no Food Hall

Cantora sobe ao palco do local a partir das 19h. Gabi Nogueira / Divulgação

O Food Hall Country é um espaço que estou curtindo cada vez mais – especialmente durante a semana, quando as mesas se tornam espaço para trabalho, e as operações oferecem comidinhas, cafés, lanches e drinks muito gostosos.

Pois neste sábado a cantora e compositora Gabi Nogueira sobe ao palco do local a partir das 19h com um repertório que passa por clássicos da música brasileira como Alcione, Caetano Veloso, Djavan e Lenine, além de sucessos contemporâneos de Baco Exu do Blues e Luísa Sonza. Em 2023, Gabi teve seu talento reconhecido com a pré-indicação da canção Nem Por um Segundo ao Grammy Latino.