Uma dica deliciosa para o fim de semana: delivery de filés com molho

Vou compartilhar com vocês mais uma ótima dica de tele para curtir em casa: os filés da Via Morano. A marca, que já oferece há 30 anos uma entrega de galeto de muita qualidade, agora tem também as opções de filés quatro queijos, acebolado, com nata, grelhado, alho e óleo, provolone, gorgonzola e mostarda. Meu preferido foi esse último, mostarda.