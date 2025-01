EUA aumenta para US$ 25 milhões a recompensa pela captura de Maduro e seu ministro do Interior

Os Estados Unidos aumentaram, nesta sexta-feira (10), a recompensa por informações que levem à prisão do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de seu ministro do Interior, Diosdado Cabello, para US$ 25 milhões (R$ 152,3 milhões na cotação atual) por "tráfico de drogas e corrupção", disseram autoridades americanas.