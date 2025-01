Os participantes do Big Brother Brasil 25 foram revelados nesta quinta-feira (9). A 25ª edição do programa tem uma dinâmica diferente: todos ingressarão em duplas .

Tadeu Schmidt segue como o apresentador principal. E o reality show vai contar com a participação de ex-BBBs: Beatriz Reis será uma das apresentadoras dos flashes da Globo, Giovanna Pitel estará no Mesacast BBB, enquanto Gil do Vigor comandará o Bate-Papo BBB.