Quem são as duplas que disputam a última vaga no "BBB 25"

Tadeu Schmidt segue no comando do "BBB" na 25ª edição do programa, em que os participantes entram em duplas. Fábio Rocha / Globo,Divulgação

As três duplas que concorrerão à última vaga na 25ª edição do Big Brother Brasil foram anunciadas na manhã desta sexta-feira (10) durante o Mais Você. Na quinta (9), 11 dos 12 pares já haviam sido anunciados.

Durante o programa, Ana Maria Braga apresenta os candidatos. Ao fim da atração, uma votação foi aberta no gshow para que o público escolha uma das duplas para ocupar a 12ª vaga na edição. O resultado será revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira (13).

Quem são as três duplas concorrentes

Joseane e Cléber são mãe e filho e moram em Salvador, na Bahia. Globoplay / Reprodução

Joseane e Cléber

A dupla composta pela mãe, Joseane Monteiro, 41 anos, e pelo filho, Cléber Santana, 24, foi a primeira a ser anunciada nesta sexta-feira. Joseane é técnica em enfermagem e atua como cuidadora. Já Cléber é professor de geografia e pós-graduando na área. Eles são de Salvador (BA).

— Vamos ser jogadores, estrategistas. A depender, vamos ser fofoqueiros, intensos, somos muito intensos. Eu sou ariano, minha mãe tem um apelido que se chama Jose Furacão, vocês vão ver que ela não para quieta, a gente não fica na inércia, a gente joga, a gente participa — afirmou Cléber.

Nicole e Paula são mãe e filha e também concorrem a vaga no "BBB 25". Globoplay / Reprodução

Nicole e Paula

A dupla composta por Nicole de Oliveira, 28 anos, e Paula de Oliveira, 48, mãe e filha, foi a segunda a ser revelada. As duas moram em São José dos Campos (SP). Nicole é estudante de Direito, enquanto Paula é assessora da prefeitura do município.

— O público pode esperar parceria, união, amizade acima de tudo e respeito. Mas nem tudo são flores, vai ter conflito, com certeza, e muito entretenimento — afirmou Nicole sobre a possibilidade de entrar no programa.

Guilherme e Joselma são genro e sogra, moradores de Olinda, em Pernambuco. Globoplay / Reprodução

Guilherme e Joselma

A terceira e última dupla apresentada é composta por Guilherme Albuquerque, 27 anos, e a sogra dele, Joselma dos Santos Silva, 53. Os dois são naturais de Olinda (PE). Guilherme é fisioterapeuta geriátrico, enquanto Joselma é dona de casa.

A expectativa da dupla é fazer história dentro do BBB, segundo Joselma:

— Nossa estratégia é ser a gente mesmo, não tem esse negócio de ser personagem. Ser o que sou, falando errado mesmo, brigando.

O que já se sabe sobre o BBB 25

A edição, que comemora as bodas de prata do programa e os 60 anos da TV Globo, promete surpreender o público com as novidades no formato da atração, que terá cem dias de confinamento.

Também haverá novidade no formato do programa. Os participantes entrarão na disputa em duplas, com laços já formados, como familiares e amigos. O reality também terá a participação de ex-BBBs na cobertura, como Beatriz Reis e Gil do Vigor.

Essa lógica afetará as dinâmicas tradicionais do jogo, como as provas e paredões.

Decoração especial

A casa do BBB 25 vai ganhar uma ambientação que homenageia as histórias já contadas e ainda por contar pela Globo. Inspirada na "Fábrica de sonhos", a decoração celebra os 60 anos da emissora.

Cada parte da casa faz referência a algum programa ou novela que marcou a história da Globo. Um dos ambientes deixou Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, "arrepiado". É o quarto inspirado no Fantástico.

— Quando eu entrei lá, fiquei todo arrepiado. Tem até o palco, igualzinho ao que estive por tantos anos, de onde a Poliana e a Maju apresentam hoje. Esse ambiente é especial, mas a casa toda remete a momentos incríveis da televisão. É uma decoração maravilhosa — revelou o apresentador em material divulgado à imprensa.

Novidades

Além disso, as dinâmicas e a interação com o público serão ampliadas com novas possibilidades no Big Fone, castigo do monstro, poder curinga e perde e ganha.

Outra mudança é a saída de Boninho da direção de gênero da emissora. No lugar dele, Rodrigo Dourado assume o o comando do entretenimento, com a missão de manter o reality no topo. A direção geral do programa, antes de Dourado, fica a cargo de Angélica Campos.

Apresentadores e marcas

Tadeu segue como o apresentador principal, enquanto ex-BBBs retornam ao programa em funções diversas. Beatriz Reis é uma das apresentadoras dos flashes da Globo, e Giovanna Pitel estará no Mesacast BBB, enquanto Gil do Vigor estará à frente do Bate-Papo BBB.

Nomes como Thiago Oliveira, Ceci Ribeiro, Ed Gama e Vitor diCastro completam o time de apresentadores de atrações relacionadas ao programa.

A parceria com anunciantes será ainda mais destacada nesta edição. As marcas poderão personalizar o quarto do líder, além de participar de momentos estratégicos, como a entrada dos participantes na casa.

Bodas de prata

Em dezembro, a Globo começou a divulgar chamadas para a 25ª temporada, no clima de bodas de prata do reality.

No filme, exibido nos intervalos da programação, Tadeu Schmidt conduz uma cerimônia, exaltando momentos históricos do programa, com a presença de ex-BBBs como Arthur Aguiar, Fiuk, Thelma, Gleici, Ana Paula, Fernanda Bande, e outros nomes que marcaram a história do reality.