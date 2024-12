As chamadas do BBB 25 começaram a ir ao ar na quinta-feira (26), na TV Globo, em clima de bodas de prata do reality show, que chega a 25ª temporada no próximo ano. Elas serão exibidas até a data de estreia do programa, em 13 de janeiro de 2025.

No filme, exibido em um dos intervalos da novela "Mania de Você", Tadeu Schmidt conduziu a cerimônia, exaltando momentos históricos do reality, com a presença de ex-BBBs.

— São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar — comentou o apresentador.

Kleber Bambam e sua "companheira de confinamento" Maria Eugênia. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

"É o Brasil do Brasil", disse Beatriz Reis BBB 24. Ivy Moraes, do BBB 20, não perdeu a oportunidade de afirmar que ia "votar no Babu". Caio Afiune, do BBB 21, mandou mensagem ao parceiro, Roldoffo: "Bastião, você perdeu, isso vai pegar fogo". Além dos bordões, também teve uma rápida aparição da campeã de Juliette, campeã do BBB 21, fechando o anúncio das novas dinâmicas.

Para celebrar as bodas de prata, o programa anunciou novidades para a próxima temporada, entre elas, a de participantes, que entrarão em duplas, com laços estabelecidos fora da casa, o que promete adicionar uma camada extra de complexidade ao reality.

No próximo ano, o programa comemora os 60 anos da TV Globo, trazendo uma temporada repleta de novidades e surpresas.

Tadeu Schmidt segue no comando da atração. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Tadeu Schmidt segue no comando do programa. Beatriz Reis e Thiago Oliveira serão os responsáveis pelos flashes na TV Globo, enquanto Gil do Vigor e Ceci Ribeiro apresentarão o Bate-Papo BBB no Gshow e no Globoplay. Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro vão se revezar no Mesacast BBB no Multishow.