Personagens da segunda temporada de "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

A segunda temporada de Round 6 chegou à Netflix na quinta-feira (26), dando continuidade para a história de Gi-hun (Lee Jung-jae). Após vencer o sádico torneio, o protagonista busca vingança pelos horrores que vivenciou.

Nos episódios inéditos da série sul-coreana lançada em 2021, o público acompanha mais uma edição do cruel campeonato com prêmio em dinheiro, dessa vez com novos participantes. Alguns dos rostos já são conhecidos do público, enquanto outros são novatos.

Abaixo, confira quem é quem na segunda temporada de Round 6.

Os personagens da 2ª temporada de Round 6

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae)

Seong Gi-hun em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Protagonista da primeira temporada e vencedor da última edição do jogo, Gi-hun agora retorna para a competição em busca de vingança pelos que morreram.

Seu objetivo na nova trama é utilizar os conhecimentos que adquiriu na primeira participação para chegar aos reais responsáveis pelo evento e acabar com o jogo de uma vez por todas.

Hwang In-ho (Lee Byung-hun)

Hwang In-ho em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Conhecido como Front Man, In-ho é o responsável pelo comando da sádica disputa. Na segunda temporada, ele rompe totalmente os laços com a família e passa a se dedicar exclusivamente ao trabalho e buscar poder.

Jung-bae - Jogador 390 (Lee Seo-hwan)

Jung-bae em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Após uma breve aparição na primeira temporada como um dos amigos de Gi-hun no mundo exterior, Jung-bae retorna nos novos capítulos como um participante do jogo. Ele e o protagonista criam um pacto de aliança, prometendo se proteger até onde for possível.

Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon)

Hwang Jun-ho em "Round 6". No Ju-han / Divulgação / Netflix

Na primeira temporada, o policial Jun-ho havia entrado na disputa disfarçado para procurar seu irmão desaparecido. Entretanto, ele descobre que o irmão não é uma vítima, mas sim o Front Man da organização. Agora, ele está de volta, dessa vez como antagonista de seu familiar.

Lee Myung-gi - Jogador 333 (Im Si-wan)

Lee Myung-gi em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Um dos novos personagens da temporada, Myung-gi costumava ser um youtuber rico e famoso. Entretanto, quando perde toda sua fortuna em um golpe de criptomoedas, ele decide participar do jogo para recuperar o dinheiro.

Kim Jun-hee - Jogadora 222 (Jo Yu-ri)

Kim Jun-hee em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Ex-namorada de Myung-gi, Jun-hee foi vítima do mesmo golpe e também perdeu todas as suas economias. Assim como ele, entra no jogo buscando recuperar a estabilidade financeira.

Jang Geum-ja - Jogadora 149 (Kang Ae-shim)

Jang Geum-ja em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Movida pela vontade de auxiliar seu filho a pagar dívidas, Geum-ja é uma das participantes de idade avançada na nova temporada do jogo. Ela tem um espírito maternal e tenta cuidar daqueles por quem se afeiçoa dentro da disputa.

Park Yong-sik - Jogador 007 (Yang Dong-geun)

Yong-sik em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

Filho de Geum-ja, Yong-sik também entra na disputa para quitar suas dívidas, adquiridas em função de seu vício em jogos de aposta. Entretanto, ele e a mãe só descobrem que competirão um com o outro quando os dois entram na arena.

Cho hyun-ju - Jogadora 120 (Park Sung-hoon)

Cho hyun-ju em "Round 6". No Ju-han / Netflix / Divulgação

A nova jogadora Cho hyun-ju traz para a série um arco inédito: ela é uma mulher trans que deseja conseguir o dinheiro para sua cirurgia de redesignação de gênero. Nas redes sociais, entretanto, a personagem gerou polêmica, por ser interpretada por um homem cis.

Dae-ho - Jogador 388 (Kang Ha-neul)

Dae-ho em "Round 6". No Ju-han / Netflix/ Divulgação