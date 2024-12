O que acontece em "Sua Culpa"?

Após os eventos do primeiro longa, Noah e Nick agora vivem um relacionamento firme , apesar das tentativas de seus pais dela para separá-los. Entretanto, com o emprego de Nick e o início da faculdade de Noah, novos desafios se apresentam.

"Sua Culpa" terá continuação?

Culpa Nossa, o terceiro filme da saga, já teve as filmagens concluídas, pois foi gravado simultaneamente com o longa que estreia nesta sexta-feira. No entanto, o Prime Video ainda não divulgou a data de lançamento do último filme da sequência.