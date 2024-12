Mharessa foi madrinha de casamento do casamento da atriz Larissa Manoela com André Luiz Frambach.

A atriz Mharessa Fernanda, 22 anos, usou as redes sociais na quinta-feira (26) para relatar que foi "perseguida" por dois anos e que vai levar o caso para a Justiça.

Por fim, Mharessa explicou aos 6,2 milhões de seguidores que decidiu tornar o assunto público porque preza pelo "compromisso com a verdade, o respeito e a transparência com todos" os que a acompanham.

Quem é Mharessa Fernanda?

Mharessa ficou conhecida por ter sido dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate, do SBT, entre 2015 e 2016. Amiga da atriz, Mharessa foi madrinha do terceiro casamento de Larissa com o também ator André Luiz Frambach.