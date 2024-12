Procissão e missa neste domingo, em Caxias do Sul, marcam abertura do "Ano Santo" que recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus

Catedral Diocesana de Caxias do Sul é um dos locais de peregrinação na região. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste domingo (29), as dioceses de todo o mundo realizam a abertura do Jubileu 2025, o "Ano Santo" que recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus. Na Diocese de Caxias do Sul, a abertura será às 18h, na Paróquia São Pelegrino, onde o bispo dom José Gislon dará início ao rito de abertura.

A comunidade é convidada a peregrinar em direção à Catedral de Santa Teresa D’Ávila, onde haverá a celebração de uma missa. Conforme a diocese, nas igrejas de Caxias não serão celebradas missas na tarde de domingo.

Em Roma, o papa Francisco deu início às atividades do Jubileu na véspera de Natal, ao abrir a Porta Santa, uma obra do século 15 esculpida em bronze, com representações de pecado e de perdão, que fica na Basílica de São Pedro.

O Jubileu de 2025 tem como tema Peregrinos da Esperança. O que diferencia este Jubileu dos anteriores é justamente a peregrinação, como o próprio tema aborda. Antes da missa de abertura, em todas as dioceses deve ser feita uma breve peregrinação de uma igreja até a catedral.

Na crença católica, o Jubileu concede aos fiéis o perdão das penas aos pecados já confessados. Para obter essa graça, os fiéis devem realizar uma peregrinação a Roma e às Portas Santas ou a outros lugares sagrados determinados pelo bispo diocesano.

Na Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon determinou sete igrejas como locais de peregrinação. São elas:

Catedral Diocesana de Caxias do Sul

Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha

Santuário Diocesano de Santo Antônio, em Bento Gonçalves

Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Nova Prata

Igreja Matriz da Paróquia São João Batista, de Dalto Filho, município de Imigrante, região pastoral de Garibaldi

Igreja Matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, município de Antônio Prado

Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Paula