Avenida vence o Pelotas e rebaixa adversário para a Divisão de Acesso

Pelotas e Avenida se enfrentaram pelo quadrangular do rebaixamento. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

Em grande tarde de Rodrigo Mamá e Caique Calito, o Avenida venceu o Pelotas na tarde deste domingo (9) por 4 a 1 e rebaixou a equipe pelotense para a Divisão de Acesso.

Calito e JP Bardales, ambos duas vezes, marcaram os gols do Periquito no Estádio dos Eucaliptos, enquanto Xandy descontou para o Lobo no duelo válido pela penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento.

Com a vitória, o time de Santa Cruz do Sul jogará pelo empate com o Brasil de Pelotas, na próxima semana, no duelo que irá definir o segundo rebaixado. Até uma derrota por dois gols de diferença salvará o Periquito e rebaixar o Xavante.

O Pelotas, por outro lado, estacionou nos três pontos e não tem mais chances de escapar do rebaixamento. Na última rodada, a equipe do técnico Alessandro Telles enfrentará o São José, com 10 pontos, e com presença garantida com antecipação no Gauchão 2026.

Caique Calito abriu o placar para o Avenida em Santa Cruz do Sul. Reprodução / Youtube GZH

Caique Calito decide

Como aconteceu nas últimas partidas, o Pelotas começou o jogo melhor. No entanto, pecou nas finalizações e não conseguiu balançar as redes.

O Lobo teve chance de abrir o placar aos 35 minutos, com Venício, mas Rodrigo Mamá se esticou para salvar o Avenida. Três minutos depois, o goleiro defedeu uma cabeçada de Massaia.

Após as chances perdidas pelo rival, o Avenida conseguiu abrir o placar em um contra-ataque. Aos 38, Caique Calito recebeu em velocidade pelo lado esquerdo, se livrou da marcação e chutou forte, no canto esquerdo, fazendo 1 a 0.

Leia Mais São José vence Brasil de Pelotas e garante a permanência no Gauchão

De novo Calito

Na segunda etapa, o Avenida voltou melhor e em busca de um saldo de gols que lhe desse uma melhor condição para a última rodada.

Logo no primeiro minuto, Massaia salvou o Pelotas em um corte sobre a linha quando Bustamante finalizou. No lance seguinte, porém, o goleiro Jorge falhou e viu Caique Calito aproveitar e mandar para as redes, fazendo 2 a 0 para o Avenida.

Precisando do empate para sobreviver, o Pelotas se jogou ao ataque e conseguiu descontar com um golaço aos 26 minutos. Xandy costurou a marcação e limpou três marcadores antes de mandar no canto de Rodrigo Mamá.

Aos 32 minutos, o Pelotas chegou a empatar o jogo com Warlei. Entretanto, o lance foi anulado por impedimento do centroavante.

A pressão foi intensa, no entanto insuficiente para o time pelotense conseguir empate. O Avenida aproveitou os espaços e ampliou o placar com JP Bardales, aos 47, fazendo 3 a 1.

Pelotas está de volta à Divisão de Acesso. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

Cena estranha

Aos 48 minutos, Yuri Bigode derrubou o atacante do Avenida na área após cobrança de escanteio e cometeu um pênalti contra o Pelotas. Imediatamente, o treinador Alessandro Telles tentou substituir o jogador.

Um novo gol do Avenida pioraria o cenário do Brasil, rival do Pelotas, na última rodada.

Entretanto, o VAR anulou a cobrança de escanteio e, na verdade, marcou bola ao chão. Yuri Bigode permaneceu em campo e Jaconi, que entraria em seu lugar, substituiu Matheus Silva.

Sem esforço do Pelotas, JP Bardales avançou livremente e ainda teve tempo de fazer o 4 a 1 antes do apito final.

