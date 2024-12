Moradores de Gramado e Igrejinha fazem mobilização para doar sangue para vítima de acidente aéreo

Hotel em que vítimas trabalhavam foi atingido por destroços do avião. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma ação solidária para ajudar Valdete Maristela Santos da Silva, 51 anos, mobilizou 24 pessoas de Gramado e Igrejinha na manhã deste sábado (28). Ela está hospitalizada em Porto Alegre desde o último domingo (22), após sofrer queimaduras em decorrência da queda do avião Piper Cheyenne. A mulher trabalhava na pousada que foi atingida pela aeronave. O grupo se mobilizou para doar sangue para a paciente.

Os voluntários chegaram à Capital por volta de 9h, segundo o organizador Romário Martins, amigo da família. As doações são feitas no banco de sangue do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Uma nova ação está prevista para segunda-feira (30). A mobilização, de acordo com Romário, é organizada pelo marido de Valdete e deve reunir mais 16 pessoas.

Valdete foi encaminhada para o Hospital Cristo Redentor com 30% do corpo queimado. Segundo a última atualização da casa de saúde, às 9h40min deste sábado, ela segue estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já a outra vítima do acidente aéreo, uma mulher de 56 anos que teve 43% do corpo queimado, segue internada na UTI do Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O acidente

O acidente aconteceu no domingo, dia 22, próximo à Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, em Gramado. Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15min e tinha como destino Jundiaí (SP).

Três minutos depois, o avião colidiu com a chaminé de um prédio em construção, uma casa e uma loja de móveis. Os destroços atingiram ainda um hotel.

No momento do acidente, 10 pessoas da família Galeazzi estavam a bordo do avião, um Piper Cheyenne, com motor à hélice. Todas morreram. O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, proprietário da aeronave, estava pilotando o equipamento.