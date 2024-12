Juliette, do "BBB 21", encerrou a chamada. Globo / Divulgação

A primeira chamada do BBB 25 foi ao ar na noite desta quinta-feira (26), durante a celebração das "bodas de prata BBB", reuniu ex-participantes que entraram para a história do programa. Não faltaram polêmicas, momentos nostálgicos e apontamentos por parte dos fãs do reality.

Juliette ficou para o final

A participação de Juliette, vencedora da 21ª edição do reality, deu o que falar. Considerada o maior sucesso entre os vencedores do programa, a ex-sister apareceu no final, dirigindo um carro pendurado com latinhas.

— Mais de 20 anos juntos, hein, Brasil? Haja amor. Isso, sim, é prova de resistência – comentou.

Carro dirigido por Juliette. Globo / Reprodução

Mesmo com muitos rostos conhecidos, teve quem sentiu falta de alguns ex-BBBs. A Globo explicou os critérios utilizados na escolha dos participantes, mas alguns ex-participantes se pronunciaram nas redes sociais.

Max Porto, campeão do BBB 9, publicou um vídeo no Instagram lamentando não ter sido convidado para a celebração, afirmando que "o convite deveria ter sido feito para todos os participantes". Hariany Almeida, do BBB 19, e Michel Nogueira, do BBB 24, também expressaram chateação pela falta do convite.

Repercussão

Os fãs do reality entraram no clima e abraçaram a nostalgia de rever antigos participantes reunidos. Alguns celebraram a oportunidade, enquanto outros já manifestaram ansiedade pela próxima edição que se aproxima: a 25ª edição começa no dia 13 de janeiro.

Confira algumas reações: