Famosos comemoraram o Natal de diferentes formas. @anitta / @larissamanoela / @lucasrangel / @juliette / Instagram / Reprodução

O clima natalino tomou conta da noite de diversas celebridades. Teve aqueles que curtiram a véspera de Natal em casa com familiares, outros que aproveitaram para passar com os amigos ou apenas com o cônjuge, e também teve quem foi surpreendido com o nascimento do filho.

Por meio do Instagram, o público pôde acompanhar detalhes de como foram os preparativos e as festividades dos famosos. Zero Hora reuniu um compilado de algumas dessas celebrações.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe organizaram uma grande festa para a família em Goiânia. Essa foi a primeira celebração de Natal na residência do casal, que chegou a virar assunto nas redes sociais há uns meses pela decoração natalina ostensiva.

Em setembro de 2024, Virginia e Zé Felipe celebraram a chegada do terceiro filho, José Leonardo. O menino se junta às irmãs Maria Alice, três anos, e à Maria Flor, dois.

Viih Tube e Eliezer

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer também celebraram o Natal em família, com troca de presentes e brincadeiras. A celebração deste ano foi ainda mais especial para os dois, já que eles passaram por um período conturbado durante o mês de dezembro em razão da internação do filho recém-nascido, Ravi, diagnosticado com um quadro de inflamação intestinal.

Além do menino, os dois também são pais de Lua, de um ano e oito meses.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes celebraram o Natal em família ao lado de Zoe, seis anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle. A festividade contou, inclusive, com a presença de Giselle Prattes, mãe do astro da novela Mania de Você.

O casal, que assumiu o relacionamento no Carnaval deste ano, compartilhou uma série de registros da noite natalina.

Anitta

Anitta organizou a cerimônia em sua nova casa no Rio de Janeiro. Voltada para familiares e amigos, a festa natalina foi cercada de emoções, uma vez que ela levou um grande susto com o sumiço do seu cachorro Charlie. Felizmente, o cão foi encontrado e resgatado na manhã desta quarta-feira (25).

Anitta compartilhou imagens do Natal em seus stories no Instagram. @anitta Instagram / Reprodução

Juliette

A campeã do BBB 21 Juliette organizou uma ceia ao lado da família, dos amigos, do noivo, Kaique Cerveny, e dos seus cachorros. Ela compartilhou uma série de registros da noite em suas redes sociais.

No início de dezembro, Juliette foi pedida em casamento durante sua festa de aniversário de 35 anos.

Lexa

Lexa celebrou o Natal de 2024 grávida da primeira filha, fruto do relacionamento com o noivo, o ator Ricardo Vianna. Além do companheiro, a festividade contou com a presença de familiares da cantora, como a mãe, Darlin, a avó, dona Conceição, a irmã, Wenny Isa, e a enteada Cecília.

A gravidez foi anunciada em outubro por meio de uma publicação colaborativa do casal no Instagram.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Já a atriz Larissa Manoela comemorou o Natal ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach, e da família do amado. Os dois compartilharam imagens da noite, ao lado dos pais e da irmã do artista, além de registros ao lado dos cachorros do casal.

Ludmilla e Brunna Gonçalves

À espera da primeira filha, Ludmilla e Brunna Gonçalves curtiram a véspera de Natal em casa com a família. As duas chegaram a aproveitar a reunião dos entes queridos para assistir imagens da bebê na barriga da dançarina por meio de um ultrassom portátil.

Após a celebração, eles seguiram para Recife, em Pernambuco, para o último show Numanice do ano.

Lucas Rangel e Lucas Bley

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley passaram o primeiro Natal juntos enquanto casados. Eles viajaram para a Coreia do Sul, onde aproveitaram a noite no quarto de hotel.

Em novembro de 2024, o casal oficializou a união em uma cerimônia luxuosa realizada no Palácio Tangará, em São Paulo.

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, ganharam um presentão nesse Natal: Clara, a primeira filha do casal, nasceu na madrugada de quarta-feira (25).

Durante a ceia de Natal, a esposa do músico ainda fez uma brincadeira com os familiares e chegou a simular que a bolsa havia estourado no meio do jantar. No entanto, horas depois, a brincadeira se tornou verdade.