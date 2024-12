Veja as previsões do Horóscopo Chinês para janeiro de 2025

O ano de 2025 será regido pela Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Janeiro traz a influência do Búfalo, exemplo de trabalho, solidez e, por outro lado, de frieza. De acordo com Tery Kanakura, os nascidos no ano do Búfalo são direcionados para o trabalho em todas as esferas da vida. Contudo, a maioria dos nativos coloca mais energia na carreira do que no desenvolvimento emocional, o que traz prejuízos e frustrações.

Ainda segundo a especialista, existe um grande trabalho a ser feito no setor pessoal desses nativos, principalmente no que diz respeito às emoções. “O equilíbrio entre o emocional e o profissional é o básico para que o Búfalo tenha a prosperidade que tanto almeja”, complementa. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em janeiro de 2025. Confira!

Rato

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em janeiro, os nascidos no ano do Rato poderão experimentar uma sensação de paralisia. Isso ocorrerá devido aos obstáculos, às preocupações e aos pensamentos pessimistas. Trabalhar a aceitação de si e das coisas como são ajudará os nativos a passarem por esta fase.

Búfalo

O Búfalo é considerado o signo mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as metas estabelecidas.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo viverão um momento de empoderamento em relação à própria vida. Nesse processo, eles irão reconhecer o que precisa ser realizado para atingir os objetivos. Desde que não se percam nos excessos, o ano será propício para os nativos conquistarem muitos desejos.

Tigre

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de janeiro, os nativos do Tigre poderão enfrentar problemas com figuras de autoridade. No caso, reavaliar os posicionamentos poderá trazer mais benefícios do que os embates diretos. De modo geral, o ano da Serpente protegerá a energia do Tigre, que deverá evitar abusos para não ser prejudicado futuramente.

Coelho

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Neste mês, os nascidos no ano do Coelho poderão se sentir mais inseguros. Será possível que conflitos internos acarretem brigas externas, levando os nativos a um maior isolamento. Nesse caso, eles deverão refletir sobre e aceitar as próprias limitações, o que os ajudará a passar por este período.

Dragão

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Neste período, os nascidos no ano do Dragão poderão enfrentar desafios relacionados ao poder pessoal. Será possível que alguns conflitos ocorram devido ao desejo dos nativos de fazerem valer as próprias convicções. Para facilitar a passagem desta fase, eles deverão compreender e aceitar os diferentes pontos de vista.

Serpente

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Em janeiro, os nativos da Serpente passarão por um momento de estruturação e fortalecimento do poder e autoridade. De modo geral, eles serão bem-vistos em 2025. Portanto, deverão usar o novo ano para alcançar as metas por meio de boas parcerias.

Cavalo

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro.

Neste mês, os nascidos no ano do Cavalo irão enfrentar ilusões, confusões e enganos. Pessoas mal-intencionadas poderão usar este período contra os nativos. Por isso, será importante que eles redobrem a atenção em relação aos negócios. Além disso, deverão evitar assinar papéis.

Cabra

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos.

No mês de janeiro, a tendência será que os nascidos no ano da Cabra enfrentem um momento de escassez, seja material ou emocional. De modo geral, este período exigirá trabalho, empenho e praticidade — qualidades que os nativos precisarão desenvolver para alcançar abundância, sem depender dos outros.

Macaco

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Em janeiro, os nativos do Macaco enfrentarão possíveis limitações, o que poderá barrar o seu crescimento. Será importante que eles revejam certos aspectos relacionados à falta de base nas ações. Afinal, isso poderá comprometer o futuro.

Galo

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para viver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não adquirir essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Neste mês, os nascidos no ano do Galo passarão por um momento de compreensão e aceitação do passado. Eles perceberão que os acertos e equívocos são inerentes a qualquer vida humana. Além disso, entenderão que o mais importante é aprender com o erro.

Cão

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Após um longo período de perdas e decepções, neste mês, os nativos do Cão viverão uma fase de reestruturação. O restabelecimento e a dedicação de um tempo maior para si mesmos os ajudarão a criar novas bases para 2025.

Javali

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou.

Neste mês, os nascidos no ano do Javali deverão ter mais cautela. De modo geral, o ano da Serpente não favorecerá esse signo, que poderá enfrentar algumas perdas e decepções. Contudo, todos os infortúnios servirão para elevar os nativos a um nível superior de maturidade e responsabilidade.

Tery Kanakura