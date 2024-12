Avião sai da pista, explode e deixa ao menos 96 mortos em aeroporto na Coreia do Sul 

Um avião com 181 pessoas a bordo sofreu um acidente no Internacional de Muan, na Coreia do Sul, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta noite de sábado (28). Durante a aterrisagem, a aeronave sai da pista, bate contra um muro do aeroporto e explode. Autoridades confirmam ao menos 96 mortes até o momento.

"175 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo do avião que se acidentou no aeroporto de Muan", relatou a Yonhap.

O acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a Yonhap.

As equipes de resgate estavam evacuando passageiros da seção traseira da aeronave, informou a Yonhap, citando o corpo de bombeiros. Até a última atualização desta reportagem, a agência afirmou ainda que ao menos duas pessoas foram resgatadas com vida. O voo do Boeing 737-800 estava retornando de Bangkok, na Tailândia, em direção ao sul da Coreia do Sul.

Ao menos 80 bombeiros foram enviados para o local do acidente. Segundo Yonhap, entre os passageiros estão 173 sul-coreanos e 2 tailandeses.