Empréstimo de Bernabei com o Inter se encerra terça-feira (31) Ricardo Duarte / Inter

O Inter pretende oficializar antes da virada de ano a venda de Gabriel Carvalho para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Os valores da saída do jovem meia devem ser aplicados para quitar dívidas, mas também para melhorar a oferta pela compra de Bernabei junto ao Celtic, da Escócia.

Gabriel Carvalho, de apenas 17 anos, está acompanhado do pai, representante legal, do seu empresário e também do executivo colorado André Mazzucco em Madri, capital da Espanha, para realizar exames médicos e assinar vínculo com os árabes. A ida do profissional do Departamento de Futebol demonstra a importância dada ao negócio.

A transferência deverá render cerca de U$S 22 milhões (R$ 136 milhões na conversão atual). Nos cofres do clube, devem parar cerca de R$ 109 milhões pelos 80% dos direitos econômicos.

O planejamento prevê a destinação do dinheiro para quitar dívidas pendentes e trazer fôlego financeiro para os primeiros meses de 2025. Em relação a Bernabei, a condição solicitada pelo Celtic é de 5 milhões de euros pelo atleta de 24 anos. Apesar da diminuição de 3 milhões de euros em relação ao valor fixado em contrato, a quantia é considerada alta. Os europeus aceitam o parcelamento, mas falta um alinhamento financeiro para o avanço.

No Beira-Rio, o clube não descarta uma ida do executivo da Espanha até a Escócia para tentar fechar a compra logo após a confirmação da venda de Gabriel Carvalho. Após a virada do ano, com o final do vínculo de empréstimo, outros clubes podem atravessar as conversas. Palmeiras e Cruzeiro, no Brasil, já fizeram sondagens e aguardam para tentar a contratação.