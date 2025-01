Adversário do Inter na abertura da temporada, México terá equipe principal, mesmo sem convocar "europeus"

O técnico Javier Aguirre anunciará nos primeiros dias de 2025 a lista de jogadores que representarão a seleção mexicana na excursão pela América do Sul, que terá o jogo contra o Inter, no Beira-Rio, em 16 de janeiro. E a nominata deverá ser bem forte. Mesmo que ele não possa contar com mexicanos que atuem na Europa.

Por não ser data Fifa, é preciso um acordo com clubes para liberar os atletas. No caso do México, porém, isso influencia pouco. Na última convocação, 19 jogadores que atuam na liga local.

E, segundo o jornalista Beto Villanueva, um dos mais respeitados do México, com cinco Copas do Mundo e seis Olimpíadas no currículo, o amistoso é tratado com bastante seriedade. Mas ele lembra que, assim como no caso do Inter, será final de pré-temporada: