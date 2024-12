Inter vai enfrentar a seleção do México em janeiro

Projetando o lançamento do novo uniforme para a temporada de 2025, o Inter fará um amistoso contra a seleção mexicana no Estádio Beira-Rio. O confronto será confirmado para o dia 16 de janeiro. Assim como o Inter, o México também tem a Adidas como fornecedora de material esportivo.

A seleção mexicana programou dois amistosos na América do Sul para o início do próximo ano. Um desses compromissos será em Porto Alegre, no dia 16 do próximo mês, uma quinta-feira, no Beira-Rio.