Empresário de Valencia fala sobre sondagens para deixar o Inter: "Se for formalizado, teremos que conversar"

Apesar de não ter tido bom desempenho na temporada, equatoriano está valorizado no mercado de transferências.

Apesar de não ter tido um bom desempenho na temporada, o atacante Enner Valencia segue com um bom cartaz no mercado sul-americano e dos Estados Unidos. O próprio empresário do jogador confirmou conversas com dois clubes brasileiros e um da MLS.

Em entrevista ao Diário Olé, do Equador, Gonzalo Vargas respondeu sobre a possibilidade de uma saída de Valencia do Estádio Beira-Rio, em 2025.

— Acho normal que em cada mercado de transferências seja sempre mencionada a possibilidade de Enner ir para uma equipe ou outra. Por enquanto, faltam mais dois anos de contrato e não demonstramos interesse em sair do Inter. O Enner está muito feliz no Inter e o Inter está feliz com o Enner — destacou o agente.

No entanto, o empresário confirmou o recebimento de sondagens. Gonzalo Vargas faz um alerta caso ocorra uma proposta oficial:

— Foram conversas com dois grandes times do Brasil e um da MLS, mas apenas conversas. Esses interesses não foram formalizados e, se for formalizado, teremos que ter essa conversa com a direção do Inter. Então, por enquanto continua tudo igual, o Enner deve estar em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para se apresentar ao Inter, e veremos pelo caminho se se apresenta uma opção que realmente nos encha de satisfação.

Segundo a imprensa fluminense, um dos clubes brasileiros interessado no jogador colorado é o Flamengo.

O contrato de Valencia com o Inter vai até junho de 2026. Recentemente, o equatoriano foi assunto no Chile. O Colo-Colo estaria disposto a tentar sua contratação para a próxima temporada, mas não houve um avanço formal.

