Inter muda estratégia para manter zagueiro Victor Gabriel

Victor Gabriel está emprestado ao Inter até janeiro de 2025. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Inter quer manter o zagueiro Victor Gabriel, 20 anos, e, para isso, está mudando a estratégia de negociação com o Sport. A ideia do clube gaúcho é tentar prorrogar o empréstimo do defensor.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o Inter já apresentou ao Sport uma proposta de renovação do vínculo de empréstimo. O clube do Recife ainda não respondeu e o negócio só deve ter um desfecho na primeira semana de janeiro.

De acordo com o contrato atual, o valor estipulado para aquisição do jogador por parte do Inter é de R$ 2 milhões. Esse valor corresponde à compra de 50% dos direitos econômicos.

Victor Gabriel chegou ao time sub-20 do Inter em abril deste ano e ganhou espaço no grupo principal com Roger Machado. Em Recife, ele já havia atuado em quatro partidas como profissional, na Série B de 2023: duas vezes contra o Novorizontino, uma contra o Botafogo-SP e outra contra o Guarani.

*Produção: Bruno Flores