As previsões de Pai Danilo de Oxalá para o 2025 da dupla Gre-Nal

Um novo ano se aproxima e todos querem saber o que está por vir. Por isso, Zero Hora consultou o Pai Danilo de Oxalá , um dos mais famosos babalorixás do Rio Grande do Sul, para conhecer que os búzios dizem sobre a próxima temporada da dupla Gre-Nal .

Pai Danilo, que conta fazer previsões desde os sete anos e atua na zona sul de Porto Alegre, afirma que 2025 é o ano de Xapanã, Xangô e Oxalá de Quarta-Feira. Em síntese, segundo ele, essa trinca aponta para a necessidade de atenção com novas doenças no ano vindouro. Porém, ele garante ao menos uma boa notícia:

No mundo da bola, as perspectivas são de muito cuidado com as finanças dos gigantes gaúchos. No âmbito político dos clubes, é necessário buscar união.