Grêmio avança na tentativa de contratar o técnico Gustavo Quinteros

Quinteros levou o Vélez Sarsfield ao 11º título do Campeonato Argentino neste ano. ALEJANDRO PAGNI / AFP

As negociações entre Grêmio e Gustavo Quinteros avançaram e o treinador está próximo de ser anunciado como o comandante da equipe tricolor na próxima temporada. Aos 59 anos, Quinteros trabalharia pela primeira vez no Brasil, após um ano em que foi campeão argentino pelo Vélez Sarsfield.

A intenção do Grêmio é fechar o negócio e confirmar a contratação do novo técnico ainda nesta terça-feira (24), véspera de Natal. Como o contrato de Quinteros com o clube argentino se encerraria em 31 de dezembro deste ano, o treinador chega sem a necessidade do pagamento de multa no início de 2025.

Nascido em Santa Fé, na Argentina, Gustavo Quinteros é naturalizado boliviano e defendeu a seleção do país enquanto jogador. Como técnico, já comandou diversos clubes e seleções na América Latina, como San Lorenzo e Vélez Sarsfield na Argentina, Blooming, Bolívar e Oriente Petrolero na Bolívia, Emelec no Equador e Universidad Católica e Colo-Colo no Chile. Além disso, passou por Al-Nassr e Al Wasl no mundo árabe e comandou as seleções da Bolívia e do Equador.

No seu trabalho mais recente, conquistou o Campeonato Argentino pelo Vélez Sarsfield, terminando três pontos à frente do Talleres, segundo colocado. Pelo clube foram 32 jogos, com 19 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas.