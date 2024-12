Quinteros foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield.

Após encerrar a negociação com Pedro Caixinha, o Grêmio negocia com Gustavo Quinteros para ser técnico da equipe gaúcha em 2025.

Por isso, Zero Hora quer saber: você, torcedor gremista , aprovaria a contratação?

