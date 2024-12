Pedro Caixinha, que chegou a estar apalavrado com o Grêmio, foi confirmado como novo técnico do Santos. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Pedro Caixinha é o novo técnico do Santos. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (23) pelo novo CEO do clube paulista, Pedro Martins, em entrevista coletiva. O português chegou a estar apalavrado com o Grêmio nos últimos dias, mas as negociações se encerraram neste início de semana.

De acordo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, a negociação com Caixinha foi fechada por Pedro Martins ainda no domingo (22). Naquele momento, o Grêmio ainda tentava a contratação do treinador. O contrato do treinador com o clube paulista vai até o final de 2026.

— Ele entrou em contrato com o profissional e, no próprio sábado, ele chegou a fazer o comunicado que estava bem adiantada a negociação. No domingo, nós formalizamos oficialmente a contratação do treinador — explicou Teixeira, antes de passar a palavra ao CEO.

— Gostaria de dar boas-vindas a Pedro Caixinha, novo técnico do Santos Futebol Clube. Nós tivemos conversas e ele entendeu rapidamente o que a gente está buscando construir aqui no clube. Foi uma conversa muito fácil porque quando você tem similaridade de pensamentos, você resolve os problemas e as dificuldades de maneira muito mais simples — afirmou Pedro Martins.

Na semana passada, o Grêmio chegou a estabelecer um acordo com Caixinha em mais de uma oportunidade. Segundo o clube, vários pedidos feitos pelo empresário do treinador travaram propositalmente a assinatura de contrato com o Tricolor.

O Grêmio já tem um outro nome em negociações avançadas. Mais do que isso, os dirigentes esperam poder anunciar o novo técnico até terça-feira (24). O nome do profissional que agora negocia com a direção ainda é mantido sob sigilo. A reportagem de Zero Hora apurou que a expectativa dos dirigentes é fechar o negócio nas próximas horas.