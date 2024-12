Quem é Gustavo Quinteros, treinador do Vélez Sarsfield pretendido pelo Grêmio

Treinador tem contrato com o Vélez até 31 de dezembro. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield / Divulgação

Depois de não entrar em acordo com o português Pedro Caixinha, a direção do Grêmio partiu em busca de um "plano B" para o cargo de treinador. O nome é o do argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, campeão nacional com o Vélez Sarsfield em 2024.

O contrato do técnico com o clube argentino se encerra em 31 de dezembro deste ano. A direção do Vélez e o profissional já iniciaram conversas para renovação.

Carreira como jogador

Quinteros jogou como zagueiro e foi formado na base do Newell's Old Boys. Contudo, pelos registros do site Transfermarkt, seu primeiro time profissional foi o Talleres, em 1987.

No ano seguinte, transferiu-se para o futebol da Bolívia, país pelo qual se naturalizou e onde ficou até 1994. Atuou no Universitario de Sucre, San José e The Strongest.

Disputou 26 jogos pela seleção boliviana, dois deles na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Foi presença no selecionado nacional até 1999, na reta final da carreira, e disputou competições como Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias.

Quinteros retornou à Argentina para atuar no San Lorenzo e encaminhou o encerramento da carreira no Argentino Juniors, no final do milênio passado. O site O Gol aponta que ele ainda passou pelo boliviano Jorge Wilstermann antes de pendurar as chuteiras oficialmente.

Entre os títulos da trajetória como atleta, destacam-se o Torneio Clausura de 1995 pelo San Lorenzo e o Campeonato Boliviano pelo The Strongest em 1989 e 1993.

Carreira como treinador

Como treinador, a sua trajetória começou oficialmente pelo Blooming, da Bolívia, em 2005, pelo qual foi campeão nacional e retornou em 2007 após breve passagem no modesto San Martín, da Argentina. Os títulos se repetiram em 2009, pelo Bolívar, e em 2010, pelo Oriente Petrolero, no mesmo país.

O desempenho o levou para a seleção da Bolívia em 2011. Fez 17 jogos, entre Eliminatórias, a Copa América de 2011 e amistosos. Saiu em julho de 2012 e, pouco tempo depois, assumiu o Emelec, time pelo qual teve mais jogos registrados, 155, com dois títulos equatorianos, em 2013 e 2014.

O sucesso o levou, mais uma vez, à seleção do país, desta vez o Equador. Ficou no cargo de 2015 e 2017. Foram 32 partidas e, outra vez, não foi à Copa do Mundo. Partiu, então, para o milionário futebol da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes.

A Bolívia ficou marcada na carreira de Quinteros como jogador e treinador. Porém, no Chile, também mostrou trabalho, com seis títulos.

Venceu o Campeonato Chileno pela Universidad Católica, em 2019, e pelo Colo-Colo em 2022, clube pelo qual ganhou a Copa do Chile em 2021 e 2023. Por ambos os times, levantou a Supercopa do Chile em 2019 e 2022.

Campeão argentino

Gustavo Quinteros chegou ao Vélez Sarsfield em 2024 e impressionou. O clube vinha de um campanha decepcionante em 2023: ficou na 25ª posição de 28 times no Campeonato Argentino de 2023 sob o comando de Sebastián Méndez. Neste ano, com Quinteros, teve 64% de aproveitamento, com 28 vitórias, 14 empates e nove derrotas, contabilizando todas as competições, de acordo com o SofaScore. Terminou com a taça da Primeira Divisão no armário.

— Seu trabalho como treinador foi espetacular. Para mim, foi o melhor do ano da Argentina. Começou com time que lutava contra o rebaixamento e terminou campeão. Chegou a quatro finais (Copa da Liga, Copa da Argentina, Troféu dos Campeão e Campeonato Argentino) e ganhou uma — comenta o jornalista Juan Ignacio Rial, do canal Vélez a Fondo, que acompanha o clube há 21 anos.

Segundo o repórter, o ponto forte de Quinteros foi aproveitar o melhor de cada atleta, mesmo os com limitações técnicas. Como característica de jogo, gosta de atacar. No geral, optou por um esquema 4-3-2-1, "muito ofensivo", buscando sempre o gol, conforme descreve Rial. Porém, há um ponto fraco que chama a atenção.

— Sua fraqueza é a gestão do vestiário. O grupo não é muito unido. Mas no Vélez ele é muito querido. Pegou uma equipe quase na B e levou a jogar finais e ganhar campeonato — acrescenta.

Quem é?

Gustavo Domingo Quinteros Desabato

Idade — 59 anos;

Local — Santa Fé, Argentina (naturalizado boliviano);