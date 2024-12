Grêmio lamenta morte de Alceu Collares, ex-governador do Rio Grande do Sul

Collares foi conselheiro do Grêmio por 30 anos. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio publicou, nesta terça-feira (24), uma nota de pesar pela morte de Alceu Collares, ex-governador do Rio Grande do Sul. O político foi conselheiro do Tricolor por 30 anos — de 1983 a 2013.

"O Grêmio lamenta o falecimento do ex-governador Alceu Collares. Além de comandar o Estado, também foi prefeito e vereador de Porto Alegre, deputado federal e conselheiro do nosso Tricolor. Desejamos força aos amigos e familiares neste momento de profunda dor", diz o comunicado do clube. (confira abaixo)

Collares foi vereador e prefeito de Porto Alegre, além de deputado federal. Foi o único governador negro eleito na história do Rio Grande do Sul.

Ele foi vítima de uma pneumonia, que o levou a internação no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, desde 16 de dezembro. O boletim médico informou que o falecimento foi por "falência múltipla de órgãos".

Seu velório será nesta quarta-feira (25), a partir das 11h, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. Já o sepultamento ocorrerá no final da tarde no Cemitério Jardim da Paz.