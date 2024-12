Acertado com o Grêmio, Quinteros deve ser anunciado apenas após o Natal

Quinteros foi campeão argentino de 2024 com o Vélez Sarsfield. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

O torcedor do Grêmio terá que aguardar mais alguns dias até o anúncio oficial do técnico para 2025. Como antecipou o colunista Eduardo Gabardo, a negociação com Gustavo Quinteros está bem avançada. Mas o anúncio oficial do acerto ainda levará mais alguns dias.

Segundo fontes consultadas por ZH, as duas partes já acertaram todas as questões necessárias da negociação e já começaram as discussões sobre reforços e planejamento da temporada de 2025.

A questão que ainda atrasará por mais alguns dias o anúncio oficial é a relação de Quinteros com o Vélez Sarsfield.

O técnico está sob contrato até o dia 31 de dezembro com o clube argentino. Como construiu boa relação com a torcida e a direção do Vélez, não sairá de forma intempestiva de lá.

Repercussão na Argentina

Quinteros teve um encontro com a direção do Vélez na noite da última segunda-feira (23). Ao ser questionado pelo repórter do Diário Olé na saída do encontro se tinha renovado seu contrato, o técnico foi categórico.

— Não — respondeu, antes de dizer que "espera que sim" sobre comandar o time na Libertadores.

A imprensa argentina noticiou nesta terça-feira (24), após outra reunião entre as partes, que a direção do Vélez confirmou que não teve acordo para a permanência do técnico.