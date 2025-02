Quem saiu do "BBB 25" hoje? Mateus é eliminado com 65,3% dos votos

Mateus está fora do Big Brother Brasil 25 . No paredão individual desta terça-feira (18), o brother recebeu 65,3% dos votos. O carioca do grupo camarote entrou na disputa como dupla da gaúcha Vitória Strada e enfrentou Aline e Guilherme , que receberam 24,63% e 10,07% dos votos, respectivamente.

Quem saiu do BBB 25 hoje

Como foi a formação do paredão?

Para a votação, brothers e sisters foram divididos em dois grupos, um com oito e outro com nove pessoas. Eles só poderiam votar em participantes do próprio grupo , e o mais votado de cada conjunto seria emparedado.

Assim, os escolhidos foram Aline, do grupo que ficou no Quarto Anos 50, com 3 votos; e Guilherme, do grupo que ficou no Quarto Nordeste, com 4 votos. Diego Hypolito estava automaticamente na berlinda desde sexta-feira (14) quando foi eliminado da prova do líder. O ginasta se salvou do paredão durante a prova bate-volta.