"BBB 25": Eva seleciona cinco participantes para ficarem na mira do líder; veja os escolhidos

Após vencer a prova de resistência do BBB 25 na quinta-feira (14), Eva foi coroada nesta sexta como a nova líder da casa. No programa ao vivo, a sister montou o seu vip e teve que escolher cinco pessoas para colocar na mira para o paredão.

Quem está no vip e na xepa

No vip de Eva estão Vinicius, Aline, Maike e Vilma. O resto da casa está na xepa.

Antes mesmo do início da prova, três participantes foram eliminados : João Gabriel e João Pedro foram ao banheiro, enquanto Renata foi pingar colírio nos olhos, mesmo após o apresentador Tadeu Schmidt falar que era proibido deixar a sala.

Como consequência, os três foram direto para a xepa. Por isso, Eva não pôde colocar Renata no vip.

Dinâmica da semana

A prova do líder de resistência do BBB 25 chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, após mais de 12 horas de duração. Eva foi a última participante a deixar o provódromo, após a eliminação de Thamiris, que seguia na disputa com a sister.