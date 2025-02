Embate entre Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida acende o jogo do "BBB 25"; assista

Os acontecimentos que marcaram a agitada última semana do BBB 25 serão abordados no episódio desta quarta-feira (12) do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do reality show. O programa é transmitido ao vivo, ao meio-dia, no YouTube e em GZH (assista na tela acima).

Com a participação especial da criadora de conteúdo Jeska Grecco, as apresentadoras Camila Bengo e Rafaela Knevitz repercutem a volta de Gracyanne Barbosa ao jogo e os atritos da musa fitness com Diogo Almeida.

O ator também integra outro tópico marcante da semana: o futuro de Aline na disputa. A sister vive um romance com Diogo no reality, mas vem sendo criticada pela eminente falta de posicionamento e por ter se afastado de Vinicius, amigo com quem entrou no BBB.

As demais tretas que marcaram a semana também serão abordadas no Emparedados, além da eliminação de Gabriel e a fragilidade dos grupos estabelecidos no reality.