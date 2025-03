Com 4 episódios, minissérie conta a história de Jamie, um garoto de 13 anos preso sob suspeita de assassinato.

O ator Owen Cooper , 15 anos, tem chamado atenção de quem assiste à minissérie Adolescência . Em meio aos elogios à atuação do adolescente, a Netflix divulgou bastidores do teste de elenco em que ele participou.

A produção foi o primeiro trabalho de Owen . Ele foi selecionado entre outros 500 meninos para o papel de Jamie Miller. Com quatro episódios, a minissérie conta a história de um garoto de 13 anos detido sob suspeita de assassinato .

No vídeo divulgado pela Netflix, momentos do teste de elenco aparecem junto às cenas oficiais , usadas na produção. Assista:

Reação de Owen ao próprio teste

A Netflix do Reino Unido publicou outro trecho do teste de elenco. No Instagram, foi publicado um vídeo de Owen Cooper ao lado da atriz Erin Doherty, que interpreta a psicóloga em Adolescência, reagindo aos bastidores.