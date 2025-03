Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, sofre parada cardiorrespiratória e está em estado grave

Um boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (26) aponta que Fuad foi reanimado, mas evoluiu com choque cardiogênico e precisou de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas.

De acordo com o comunicado, o prefeito está respirando com o uso de aparelhos, mantendo pressão com medicamentos, e insuficiência renal aguda.