Inter apresenta meia paraguaio Óscar Romero; acompanhe ao vivo

O Inter apresenta, nesta quarta-feira (26), mais um reforço para a temporada. O meia paraguaio Óscar Romero concede entrevista coletiva no CT Parque Gigante.

Óscar Romero estava no Botafogo até o final do ano passado. O paraguaio de 32 anos assinou contrato até dezembro de 2025.

Pelo seu último clube, Romero fez 25 jogos, com um gol e cinco assistências. Ao longo da carreira, ele soma 58 partidas pela seleção paraguaia e participou das Copas Américas de 2015, 2016, 2019 e 2021.

Quem é Óscar Romero

