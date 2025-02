É a hora da virada para Vitória Strada no "BBB 25"

A partir desta terça-feira (18), Vitória, provavelmente, perderá a companhia do amigo Mateus no confinamento, pois todas as enquetes apontam para a eliminação do arquiteto. Porém, ganhará a chance de construir uma ótima personagem dentro do BBB 25: a injustiçada e solitária jogadora que comove o coração da boa parte do público. Quantas vezes já vimos essa narrativa vingar no Big Brother? Juliette, do BBB 21, e Davi, do BBB 24, são as maiores comprovações da minha teoria.