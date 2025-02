Aline, Guilherme e Mateus estão no 5º paredão do "BBB 25"

Aline está pela segunda semana consecutiva no paredão. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Formado a partir de uma dinâmica diferente em relação às últimas semanas, o 5º paredão do BBB 25 será disputado por Aline, Guilherme e Mateus.

No sábado (15), Renata venceu a prova do anjo pela primeira vez. Ela escolheu imunizar João Gabriel. Vencedora da prova do líder da semana, Eva indicou Mateus ao paredão.

Para a votação, brothers e sisters foram divididos em dois grupos, um com oito pessoas, outro com nove. Eles só poderiam votar em participantes do próprio grupo, e o mais votado de cada seria emparedado.

Assim, os escolhidos foram Aline, do grupo que ficou no Quarto Anos 50, com 3 votos; e Guilherme, do grupo que ficou no Quarto Nordeste, com 4 votos.

Diego Hypolito estava automaticamente na berlinda desde sexta-feira (14) quando foi eliminado da prova do líder e teve como consequência a ida direta ao paredão.

Prova bate-volta

Os dois emparedados pela casa, Aline e Guilherme, além de Diego Hypolito disputaram a prova, que teve três fases e exigiu sorte.

Diego foi o primeiro a passar da primeira fase, seguido por Guilherme na mesma rodada.